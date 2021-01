Covid in Umbria, somministrate 21.755 dosi di vaccino: è l'87,5% di quelle ricevute. Per gli ultraottantenni arruolati i medici di base

Ale. Ant. 30 gennaio 2021 a

Prosegue la vaccinazione in Umbria nonostante la riduzione delle scorte. In base al report del ministero della Salute aggiornato alle 8:03 del 31 gennaio, sono 21.775 le dosi di vaccino Covid somministrate in Umbria su 24.875 consegnate. Una incidenza dell’87,5%: la media nazionale è dell'81,9%. Intanto, mentre si teme anche in Umbria una riduzione anche delle dosi Moderna (come annunciato per l’Ue e per l’Italia) non è stata definita ancora una data per le prenotazioni in vista della vaccinazione degli ultra80enni. Sono 89 mila in Umbria. E dovrebbero ricevere proprio le dosi da Moderna. La Regione ha dato l’input ai medici di base - 800 nella regione - per definire un’anagrafe dei soggetti divisa per gli autosufficienti, che possono recarsi nei punti vaccinali, non autosufficienti, che necessitano di vaccino domiciliare, e quelli con patologie.

Il progetto della direzione sanità è quello di coinvolgere i medici di medicina generale anche per effettuare i vaccini anti Covid: come già avviene per gli antinfluenzali. Ma servono i dispositivi di protezione e soprattutto la materia prima: i vaccini stessi. Il commissario regionale anti Covid, Massimo D’Angelo ha fatto sapere che "il 2 febbraio dovrebbero arrivare quattro vassoi Pfizer (da 1.170 dosi l’uno), di cui uno sarà utilizzato per il completamento vaccinale dei soggetti a cui è stata somministrata la prima dose, mentre l’8, il 15 e il 22 perverranno altri 21 vassoi, per un totale di 28 mila dosi, quindi un ciclo completo per coprire 14 mila persone".

Del vaccino Moderna invece, l’8 e il 22 si attendono 9500 dosi per gli ultraottantenni ma c’è il rischio riduzione, di cui si è parlato sabato pomeriggio a Palazzo Donini. Nella settimana appena trascorsa il cuore verde ha registrato la riduzione di un terzo del vaccini Pfizer annunciati: non 3.510 dosi come annunciato ma 2.340. Non si ha notizia di ulteriori ottomila dosi richieste dall'Umbria per vaccinare medici con partita iva, farmacisti e odontoiatri.

