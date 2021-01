Terni, aggredisce e prende a morsi medici e infermieri in ospedale: denunciato per lesioni aggravate

30 gennaio 2021 a

E’ stato soccorso da un’ambulanza e accompagnato all’ospedale di Terni, visto che si trovava in uno stato di fortissima alterazione, causato con ogni probabilità dall’aver abusato di alcol, ingerito in quantità considerevole. Ma nel reparto di Medicina d’urgenza del Santa Maria, dove era stato preso in cura dai medici di turno, ne ha fatte davvero di tutti i colori, andando – di fatto – fuori di testa, fino ad aggredire chi si trovava di fronte. Fossero anche medici e infermieri. I quali, vista la mal parata, non hanno potuto far altro che fare intervenire la polizia, per riportare la calma e fermare la furia di quel “paziente”.

Il tutto è successo alle 3 della notte di sabato 30 gennaio 2021, all’interno del nosocomio ternano. “Protagonista” (in negativo) delle scene da film è stato un rumeno di 32 anni, che vive da tempo a Terni, il quale ha iniziato a dare in escandescenze e si è scagliato, come detto, contro il personale medico e paramedico che cercava di calmarlo e riportarlo alla ragione. Il 32enne ha preso anche a morsi gli operatori ed ha finito per provocare ferite a quattro, tra sanitari e parasanitari, che sono dovuti ricorrere alle cure… degli stessi propri colleghi. Per la cronaca sono stati giudicati guaribili con prognosi tra gli otto e i dieci giorni.

Una pattuglia della squadra volante, così, lo ha preso in consegna e lo ha condotto in questura. Qui, dopo la fotosegnalazione, è stato denunciato per lesioni aggravate, in quanto commesse nei confronti di personale sanitario nell’esercizio delle sue funzioni. Inoltre, mentre lo portavano in questura, gli agenti gli hanno trovato indosso una dose di hashish, motivo per cui è stato anche segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. In considerazione della gravità della condotta tenuta, il questore ha subito disposto nei confronti del rumeno, tramite l’Ufficio Immigrazione, l’avvio della procedura per l’allontanamento dal territorio nazionale.

