Vicenda Pecorelli, gli inquirenti albanesi inviano il dna a Perugia

Verranno inviati lunedì 1 febbraio i risultati dei test effettuati sui resti umani trovati nell’auto carbonizzata a Puka, una Skoda Fabia noleggiata giorni prima da Davide Pecorelli l’imprenditore altotiberino scomparso in Albania il 6 gennaio 2021. Un passaggio fondamentale, perchè il dna verrà comparato con quello del fratello già in possesso degli inquirenti perugini. Ma non è l’unica novità che rimbalza dall’Albania.

Autorevoli fonti investigative rilanciano con forza l’ipotesi del suicidio e, in subordine, della disgrazia. Continuano invece a negare l’ipotesi di omicidio in coerenza con quanto detto fin dalla prima ora. Gli inquirenti albanesi anche nelle ultime ore hanno ribadito che le indagini fin qui condotte, con scrupolo e grande impiego di mezzi, hanno escluso che l'imprenditore Davide Pecorelli possa essere finito in strani giri o abbia avuto contatti con persone poco raccomandabili. L’ultima conferma è arrivata dall’analisi dei tabulati telefonici ultimata negli ultimi giorni. Naturalmente i colpi di scena sono sempre possibili e gli stessi inquirenti albanesi fanno sapere di non considerare chiuso il caso. La collaborazione con gli inquirenti italiani è destinata ad intensificarsi dopo l’arrivo del dna. Gli agenti della squadra mobile perugina potrebbero recarsi in Albania se il dna dovesse risultare compatibile con quello del fratello dell’imprenditore 45 enne di San Giustino.

C’è da dire, per completezza di informazione, che da parte sua la Procura perugina (indagini affidate alla squadra mobile, coordinata dal procuratore Raffaele Cantone e dall’aggiunto Giuseppe Petrazzini) continua a indagare su tutte le ipotesi, senza escludere quella più inquietante dell’omicidio. Al momento quello che appare chiaro, però, è che la Procura di Perugia non crede alla morte accidentale così come ribadito anche in queste ore dalle autorità albanesi.

Ecco perchè la data di lunedì primo febbraio appare come un possibile spartiacque. Un momento forse decisivo per fare chiarezza sulla scomparsa dell’imprenditore, molto conosciuto anche fuori regione.

