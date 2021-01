Lotto, colpo da 612 mila euro. Il vincitore: "Finalmente risolverò i miei problemi". Il biglietto misterioso

Filippo Partenzi 30 gennaio 2021 a

Il Lotto bacia Spoleto. Un cliente del bar Kiss di San Giovanni di Baiano ha infatti vinto 612.450 mila euro puntandone soltanto tre, grazie ad una cinquina composta dai numeri 26, 27, 28, 66 e 68 giocata su tutte le ruote e azzeccata in quella di Roma. A confermare la notizia è stato il titolare Leopoldo Falchetti, che ieri mattina (29 gennaio) ha trovato una busta inserita sotto la serranda. “Al suo interno - racconta il commerciante - c’era una fotocopia della giocata vincente e una lettera con cui il cliente ci ringraziava per la fortuna che gli avevamo elargito, spiegandoci che con questa somma riuscirà finalmente a risolvere i problemi che aveva”.

Poi una promessa: “Ha voluto farci sapere che, in un prossimo futuro, si ricorderà di noi”. Logico che ora il morale sia alle stelle. “Fa piacere pensare che questi soldi andranno ad aiutare una famiglia che ne aveva, con tutta probabilità, molto bisogno”. La vincita potrà essere riscossa, entro il 29 marzo, contattando la sede principale di Lottomatica ed inviando il tagliando. “Noi, come disposto dalle recenti normative, possiamo pagare in contanti fino a mille euro”. Per il bar Kiss, uno dei principali luoghi di aggregazione sociale e giovanile della popolosa frazione, è stata quindi una giornata storica.

“In passato c’è stato chi ha vinto 6, 7 o fino 10 mila euro - afferma Falchetti - ma una somma così importante no. Una vittoria del genere non l’avevamo mai registrata prima”. E come sempre accade in questi casi, è partita la caccia al fortunato giocatore: “Noi non abbiamo idea di chi potrebbe essere. Il nostro esercizio si trova vicino alla strada che conduce ad Acquasparta e magari la giocata è stata fatta da qualcuno che vive lì oppure a Terni. In ogni caso - conclude Falchetti - siamo molto felici per lui o per lei”.

