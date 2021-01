Perugia, il torcolo in campo contro il Covid 19: raccolta fondi per l'ospedale Santa Maria della Misericordia

Patrizia Antolini 30 gennaio 2021 a

Per la prima volta dopo 23 anni i fornai della città di Perugia non hanno potuto donare come da tradizione il torcolo alla cittadinanza. E' un segno di festa e di una comune identità che si ritrova il 29 gennaio, ma questa volta purtroppo la situazione sanitaria e le restrizioni non hanno permesso di rispettare l'usanza. Il Covid ha tolto la festa ma non la tradizione e il torcolo nella giornata di ieri, 29 gennaio, era in tutte le case.

“I perugini amano follemente questa festa, è una tradizione profonda e identitaria - spiega Valentina Faffa del forno Faffa dal 1851 Il Fornaio di Ponte Valleceppi - il torcolo credo sia una delle poche cose che unisce tutti i perugini, oltre le appartenenze e i colori politici a cui appartengono o in cui credono. E questa per noi fornai è la nostra festa: lo è sempre stata ma quest’anno sentiamo di dover portare un momento di serenità ai perugini che nei giorni bui della pandemia ci sono stati vicini e con i quali condiviamo questo periodo difficile”. Parole sentite dall'imprenditrice che ha vissuto la giornata con grande intensità e non senza emozione. Il venerdì uggioso non ha fermato le file ai forni cittadini e la partecipazione è stata come sempre corale.

“Abbiamo avuto una ottima partecipazione all’iniziativa di solidarietà pensata per questa edizione - ha commentato Leonardo Panfili di Confcommercio - non solo diciassette forni hanno aderito alla raccolta fondi per sostenere la ricerca del reparto Covid del Santa Maria della Misericordia ma anche tanti clienti hanno donato quello che potevano”. Naturalmente l'augurio che si fatto tutti gli addetti ai lavori, ma anche i cittadini, è quello che il prossimo anno la festa torni ad essere quella di sempre e che quindi il Covid sia soltanto un drammatico e odioso ricordo.

