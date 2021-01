Perugia, l'emergenza Covid e i libri: Mannaggia, la voglia di non arrendersi

Giovanni Dozzini 30 gennaio 2021 a

a

a

In Italia i libri, da quando è scoppiata la pandemia, si leggono di più. O almeno si vendono di più. Il mercato editoriale nel 2020 è cresciuto del 2,4%, grazie soprattutto al traino degli e-book e degli audiolibri. Un fatturato di 1,54 miliardi di euro a prezzo di copertina, per un totale di 104,5 milioni di copie (nel conteggio non vanno annoverati gli audiolibri, acquistati prevalentemente in abbonamento).

Matrimoni saltati per il Covid, il settore in crisi totale. La protesta a Roma

I dati, che emergono dal consueto rilevamento annuale realizzato dall'Aie (Assoziazione italiana editori) insieme alla Nielsen, dicono un'altra cosa rilevante e in fondo piuttosto intuitiva: sono aumentate moltissimo le vendite on-line, passate dal 27% del 2019 al 43%, mentre le librerie di catena hanno registrato una certe difficoltà. Quelle indipendenti generalmente hanno retto, grazie non solo alla fidelizzazione della clientela ma anche a strutture più snelle e dinamiche che gli hanno consentito di riorganizzarsi meglio e più in fretta fin dalle settimane del primo lockdown. L'esempio di Mannaggia, a Perugia, è eloquente. La libreria di via Cartolari ha continuato a lavorare pressoché sempre, anche prima della riapertura di metà aprile, puntando forte sulla consegna a domicilio. All'inizio ci pensavano i due soci Francesca Chiappalone (nella foto) e Carlo Sperduti, di persona o spedendo i libri via posta mettendosi in fila all'ufficio di piazza Matteotti, poi è arrivata la cavalleria, ovvero BiCo, il corriere a due ruote che imperversa in città ormai da anni.

Rissa in centro storico: i ragazzi offrono cinque mila euro di risarcimento alla vittima

La storia di Mannaggia e dei suoi libri recapitati in bicicletta è finita in un breve documentario realizzato dall'associazione MenteGlocale grazie al contributo del Corecom nell'ambito del bando Tv di Comunità 2020. Pezzo importante di questa storia è poi l'adesione di Mannaggia a Bookdealer, rete di librai indipendenti costituitasi l'estate scorsa per far fronte comune all'emergenza Covid 19. Una piattaforma nata per la vendita on-line capace di competere con i colossi dell'e-commerce: ciascuno, in tutta Italia, può fare i suoi acquisti nella libreria più vicina direttamento dal sito www.bookdealer.it, che si è subito affermato anche come un luogo di discussione, una comunità di lettori e addetti ai lavori in continua crescita.

Scuole, rischio chiusura nei 29 comuni a maggiore incidenza Covid

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.