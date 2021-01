Narni, Bancomat nel centro storico: il sindaco riprende i contatti con un istituto di credito

Cesare Antonini 30 gennaio 2021 a

Ci sono ancora speranze per rivedere uno sportello Bancomat in pieno centro storico a Narni, in provincia di Terni. Ma che fine ha fatto quella richiesta di manifestazioni di interesse che aveva pubblicato l’amministrazione comunale? “La situazione ha avuto uno stop per colpa del Covid, purtroppo, e soprattutto del primo lockdown - chiarisce il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti - anche perché, come avevamo informato, un istituto di credito aveva risposto positivamente alla manifestazione di interesse che avevamo lanciato e si stava già lavorando su come entrare in partnership e come avviare il servizio. Le risposte concrete arrivarono proprio poco prima della prima ondata del virus e, purtroppo, tutto l’iter ha subìto un forte arresto”.

Eppure c’era sia la location che il format da proporre ai clienti: “Avevamo individuato i locali di nostra proprietà in via dell’Arco Romano (nella foto) e l’istituto voleva lanciare uno sportello evoluto, un Bancomat multifunzione e tecnologia smart in grado di elaborare diverse operazioni, deposito contanti e assegni e vari pagamenti elettronici”, prosegue De Rebotti. E ora come stanno le cose? Sembra di capire che il 2020 non è stato un anno molto fortunato: “In effetti no visto che sono cambiati anche i vertici dell'istituto di credito e tra Covid-19 e questo rimescolamento del board aziendale, il processo che avevamo avviato insieme è andato perso. Poi è arrivata anche la seconda ondata ed è stato tutto complesso di nuovo”.

Ma l'amministrazione comunale non si dà per vinta: “Ho personalmente riavviato i contatti con la banca per capire come procedere e per riprendere in mano quello che avevamo accordato con i vecchi vertici – spiega il sindaco – vogliamo capire se c'è ancora interesse e se andare avanti con questo istituto di credito che aveva già manifestato un forte interesse. Vanno trovati tutti gli accordi ma basta riprendere in mano quello che era stato già impostato”. Dopo la storica chiusura anche dell'ex Carit per prelevare contante a Narni centro storico c'è solo l'opzione Poste Italiane a pochi passi da piazza Garibaldi. I più smart e molti turisti pagano con moneta elettronica ma sono tanti i cittadini, specie anziani, che devono per forza spostarsi allo scalo narnese dove, per contro, di banche ce ne sono in abbondanza.

