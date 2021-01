Umbertide, 15 anni fa ucciso il carabiniere Fezzuoglio durante una rapina in banca

Felice Fedeli 30 gennaio 2021 a

Sono passati 15 anni esatti da quel terribile evento e Umbertide si prepara a ricordare il suo eroe. Si svolge infatti oggi pomeriggio sabato 30 gennaio la cerimonia in ricordo di Donato Fezzuoglio, il giovane carabiniere ucciso il 30 gennaio 2006 nel tentativo di sventare una rapina ai danni della filiale del Monte dei Paschi di Siena, allora ubicata in via Andreani. La città torna a stringersi intorno ai familiari della medaglia d'oro al valore militare “fulgido esempio di eroismo, di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere, spinti fino all'estremo sacrificio”, per omaggiare la memoria del giovane carabiniere. La cerimonia è prevista alle ore 16 con gli onori militari e la deposizione della corona di alloro in via Andreani, luogo in cui l'appuntato perse la vita. La foto di Giancarlo Belfiore si riferisce proprio a quel drammatico giorno e il corpo del carabiniere è coperto da un lenzuolo bianco.

Saranno presenti il sindaco Luca Carizia, il generale Antonio Bandiera, comandante della Legione carabinieri Umbria, i vertici territoriali dell'arma, autorità civili e militari. Saranno presenti la vedova di Fezzuoglio, Emanuela Becchetti, il figlio Michele e i familiari del carabiniere.

Alla cerimonia civile seguirà alle ore 16.30 la cerimonia religiosa con la celebrazione della messa nella chiesa di Cristo Risorto. Per l'uccisione del giovane carabiniere, che gettò nel dolore più profondo tutta la comunità umbertidese e l'Italia intera, sono stati condannati all'ergastolo i due criminali Raffaele Arzu e Pietro Pala. Va detto che nel centro altotiberino è ancora vivo il ricordo di quei giorni terribili, che cambiarono letteralmente volto a Umbertide. Al giovane carabinieri freddato nell'espletamento del lavoro è stata dedicata la caserma di via Spoletini. Adesso nei locali che ospitavano la banca c'è un esercizio commerciale, a pochi metri una targa ricorda quel drammatico 30 gennaio 2006. E chi chiunque ci passa davanti ha come un tuffo al cuore.

