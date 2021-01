Perugia, medico indagato per violenza sessuale e sospeso: via lo stipendio

Francesca Marruco 30 gennaio 2021 a

Via lo stipendio al medico dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia sospeso dal servizio per sei mesi in esecuzione di una misura interdittiva emessa nei suoi confronti dal gip, Natalia Giubilei, perché indagato dalla Procura di Perugia per violenza sessuale per presunti palpeggiamenti nei confronti di due specializzande. La conferma della sospensione degli emolumenti arriva dalla direzione dell’ex Silvestrini che ha immediatamente attivato la procedura prevista in questi casi investendo della questione la commissione disciplinare. Il medico 43enne verrà convocato nei prossimi giorni e, probabilmente, l’eventuale sanzione disciplinare arriverà all’esito del procedimento penale, come di norma. Intanto, assieme al suo legale, Nicola Barocci, il dottore si prepara all’interrogatorio di garanzia fissato per lunedì.

La difesa è pronta a contestare la ricostruzione accusatoria che ha portato il gip a sposare in parte la tesi dell’accusa. Il procuratore capo Raffaele Cantone infatti aveva fatto richiesta di arresti domiciliari. Nel provvedimento si parla di pericolo di reiterazione che, per il giudice, sarebbe dunque scongiurato evitando al medico di proseguire nella sua attività all’interno dell’ospedale, nello stesso luogo in cui si sono verificate le molestie.

Secondo quanto emerso, l’indagine è stata condotta nel massimo riserbo dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria presso la guidati dal comandante, Giovanni Mele, il tutto ha avuto inizio del 2020 quando una delle specializzande avrebbe subìto un tentato approccio. Il medico avrebbe tentato di baciarla e di darle una carezza. La specializzanda poi ne aveva parlato con il direttore della clinica. E, solo dopo il suo racconto, anche l’altra ragazza, una seconda specializzanda, si era decisa a segnalare che, anche lei, un anno e mezzo prima era stata oggetto di attenzioni sconvenienti da parte di quello stesso medico.

La segnalazione del direttore della clinica era ben presto arrivata al commissario dell’azienda ospedaliera che, a sua volta, aveva fatto un esposto in Procura.

E’ stato a quel punto che le due ragazze sono state ascoltate dai carabinieri. Una delle due avrebbe depositato anche dei messaggini dal tenore equivoco che il medico le avrebbe mandato. E poi i complimenti sulle forme fisiche e quel racconto, che secondo la ragazza avrebbe fatto lo stesso medico vantandosi delle fotografie che gli inviavano alcune pazienti. I carabinieri hanno effettuato degli accertamenti e controllato le presenze in reparto, interrogato alcuni colleghi medici e raccolto quelli che reputano indizi gravi e concordanti.

