Sedi Inps chiuse a Narni e Amelia: la direzione dell'istituto disponibile a riaprirne almeno una

Chiara Rossi 29 gennaio 2021 a

a

a

Le organizzazioni sindacali dei pensionati, a fronte dei disagi che si sono creati per la chiusura delle agenzie Inps di Narni e di Amelia, in provincia di Terni, hanno sollecitato la direzione a riprendere in considerazione la riapertura delle due sedi. Questo è ciò che è emerso dall’incontro che le segreterie provinciali dei pensionati Cgil, Cisl e Uil di Terni hanno avuto con il direttore provinciale Inps, relativo al futuro delle sedi della provincia di Terni.

“La direzione Inps – spiegano le organizzazioni sindacali - in riferimento a tale richiesta, ha fatto presente le difficoltà esistenti nell’Istituto per quanto riguarda gli organici. Ha comunque riconosciuto i disagi con cui si sono dovuti confrontare i pensionati ed i cittadini e a tal fine ha dato disponibilità a prendere in considerazione la riapertura di una delle due sedi attualmente chiuse invitando a superare atteggiamenti di campanilismo sui territori”.

Ventimila ternani in cerca di lavoro

A questo proposito le organizzazioni sindacali ritengono “che la direzione provinciale Inps debba prendere in considerazione la riapertura delle agenzie dove maggiore è il disagio per pensionati e cittadini, tenendo conto dell’ampiezza territoriale in cui risiede la popolazione che si rivolge ai suddetti uffici”. La questione riguardante la paventata chiusura dell’Inps continua a tenere banco da anni a Narni. La situazione è stata aggravata, poi, dall’emergenza Covid, che ha determinato uno stop dei servizi. Una cosa è certa: la chiusura, si spera non irreversibile, testimonia ancora una volta un impoverimento dei servizi nel cuore della città che si va ad aggiungere alla chiusura di tutte le banche del cuore cittadino.

Umbria, pensioni sbagliate: Inps restituirà i soldi a febbraio

L’Inps che aveva un ufficio a Narni con diversi lavoratori (nella foto la sede), già nel febbraio del 2018 aveva ridotto il servizio lasciando aperto solo il front office e trasferendo i dipendenti in altre sedi (ne rimase solo uno per lo sportello). Già in quell’occasione si erano levate polemiche tra i cittadini che in qualche modo continuano ad assistere alla chiusura o comunque alla riduzione dei servizi pubblici nel cuore della città.

Inps, l'incendio ha distrutto buona parte dell'archivio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.