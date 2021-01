Terni: violenza sulle donne, minaccia di morte la moglie tornata dai genitori: "Ho una pistola"

29 gennaio 2021 a

Ha minacciato di morte la moglie, tornata a vivere dalla sua famiglia di origine proprio per i comportamenti vessatori del marito, urlando al citofono dell’abitazione della donna che aveva con sé una pistola. Quando è arrivata la polizia, però, aveva già fatto perdere le sue tracce, ma poi è stato rintracciato. Si tratta di un cittadino albanese, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti penali.

E’ successo la notte di domenica 25 gennaio 2021, in una zona nell’immediata periferia di Terni. L’intervento della polizia di Stato è stato richiesto proprio dai familiari della donna, perché li aveva minacciati di morte al citofono della loro abitazione, dicendo che portava con sé un’arma. Gli agenti della squadra volante sono arrivati pochi minuti dopo, ma dell’uomo non c’era più nessuna traccia. A quel punto sono scattate le indagini, iniziando da un primo, rapido accertamento che ha consentito ai poliziotti di risalire alla sua identità.

Il cittadino albanese, che ha 36 anni, era già in stato di arresto per precedenti reati, ma l’autorità giudiziaria aveva deciso di concedergli il beneficio della detenzione domiciliare. L’uomo è sposato con un’italiana la quale ha raccontato come, a seguito di una serie comportamenti violenti del marito, abbia deciso di tornare a vivere insieme alla sua famiglia di origine. L’albanese, però, evidentemente non ha accettato questa decisione e si è presentato al portone dell’attuale luogo di residenza della donna, pronunciando le minacce. Domenica notte, così, gli agenti hanno in breve rintracciato il 36enne nella sua abitazione, dove nel frattempo era rientrato, non trovando però nessuna pistola. E’ scattata comunque la denuncia per minacce ed evasione. Ne è seguita la segnalazione all’autorità giudiziaria che aveva disposto la misura degli arresti domiciliari e il giudice ha immediatamente sospeso la misura alternativa alla detenzione in cella, disponendo l’immediato accompagnamento al carcere di Sabbione, in considerazione delle gravi violazioni della misura a cui era sottoposto.

