Umbria, ricerca contro il cancro nel nome della mamma coraggio di Città di Castello

Dedicato a Silvana Benigno un progetto di ricerca contro il cancro della fondazione Ieo-Ccm di Milano. L’annuncio è stato dato a Città di Castello durante la consegna ufficiale all’ente di oltre 11 mila euro frutto della raccolta fondi del libro “Il tuo sorriso ribelle”. La mamma coraggio rimarrà così per sempre legata alla fondazione per la quale si è battuta sin dalla scoperta della sua malattia. La consegna del ricavato del libro dedicato a Silvana da parte della famiglia è avvenuta nella sede dell’Istituto europeo oncologico fondato dal professor Veronesi.Grande la commozione da parte della figlia Federica e del marito Fabrizio Paladino quando i vertici dell’ente hanno reso nota la volontà di riconoscere a Silvana “un grande merito per quanto fatto in vita a sostegno della ricerca contro il cancro, attività poi portata avanti dai congiunti con altrettanto impegno e dedizione nel ricordo di Silvana”.

Federica e Fabrizio Paladino nell’occasione hanno consegnato alla Fondazione Ieo-Ccm gli oltre 11 mila euro, frutto della grande sensibilità di tante persone che hanno acquistato il libro e partecipato alle iniziative di solidarietà organizzate per sostenere la ricerca contro il cancro. Un’attività, questa, per il momento conclusa a un anno esatto dalla scomparsa di una grande donna come Silvana Benigno che ha lottato contro la malattia sino all’ultimo secondo di vita e nei suoi quattro anni tormentati non si è mai tirata indietro per cercare di aiutare i colpiti dal male, spendendosi in prima persona per iniziative benefiche. La Fondazione Ieo-Ccm ha poi precisato che il progetto dedicato a Silvana Benigno è riferito alle “cellule staminali come nuova frontiera di ricerca per la cura del tumore ovarico”. Un “progetto di ricerca dedicato a Silvana Benigno, donna, moglie, mamma, figlia e amica coraggiosa”.

In sostanza, grazie pure a quest’ultimo contributo raccolto e affidato alla Fondazione, sarà possibile avviare una ricerca proprio contro quel tipo di cancro che Silvana ha combattuto con tutte le sue forze da fine 2015. All’appuntamento di martedì allo Ieo di Milano erano presenti la figlia di Silvana, Federica, e il marito Fabrizio Paladino, che sono stati ricevuti da Marta Medi, responsabile raccolta fondi e comunicazione della Fondazione, e Federico Palazzotto, referente eventi e iniziative speciali. Federica e Fabrizio nell’occasione hanno annunciato ai vertici dell’organismo che nuove iniziative verranno organizzate fin da subito per continuare a supportare la ricerca, in sinergia con la Fondazione, che oltre due anni fa aveva peraltro già reso merito a Silvana: in una delle foglie dell’Albero dei donatori all’ingresso dell’istituto, c’è infatti il nome di Silvana Benigno, che Federica e Fabrizio hanno osservato con grande commozione. Federica ha detto: “Mamma sarà orgogliosa di questo ennesimo riconoscimento del progetto di ricerca a lei intitolato”.

