Perugia, rissa in centro storico: i ragazzi offrono cinque mila euro di risarcimento alla vittima. Gli avevano rotto la mandibola

La proposta di cinque mila euro di risarcimento è stata avanzata da tre dei ragazzi coinvolti nella maxi rissa che si era verificata a maggio scorso in piazza Danti, a Perugia, dietro le scalette del Duomo nel primo venerdì post lockdown.

I giovanissimi, assistiti dagli avvocati, Claudio Cimato e Vincenzo Maccarone, hanno provato a trovare una mediazione con il ragazzo a cui hanno rotto una mandibola. Ma lui, anche lui imputato per rissa come gli altri, ha declinato l’offerta.

Non è stata ritenuta congrua. Per due interventi e tanto dolore non bastano 5 mila euro. Gli stessi avvocati ieri hanno anticipato in aula, dinanzi al pm titolare del fascicolo, Gemma Miliani, e al gup che dovrà decidere, Angela Avila, l’intenzione di fare richiesta di messa alla prova. L’udienza di ieri è stata rinviata al 18 marzo prossimo perché uno dei ragazzi coinvolti è malato di Covid ed è stato accordato il rinvio per legittimo impedimento.

