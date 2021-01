Terni, polizia e medici dell'ospedale spiegano agli studenti del liceo Donatelli i corretti comportamenti anti Covid

28 gennaio 2021 a

a

a

Operatori di polizia e sanitari dell'ospedale avviano un progetto, da condurre insieme, per sensibilizzare i giovani a tenere corretti comportamenti contro questa maledizione del Coronavirus. Per provare, tutti insieme, a fronteggiare e possibilmente riuscire e debellare la pandemia, utilizzando comportamenti virtuosi che riescano a limitare i contagi. E’ partita così a Terni, la mattina di giovedì 28 gennaio 2021, dal liceo scientifico Renato Donatelli, un’iniziativa promossa dalla questura di Terni, in collaborazione con l’azienda ospedaliera Santa Maria, per coinvolgere i ragazzi delle scuole superiori ternane in un percorso di responsabilizzazione che li renda protagonisti attivi proprio della battaglia contro il virus.

Guarda il video Video su questo argomento Comportamenti anti Covid: polizia e medici dell'ospedale dagli studenti del Donatelli

I sei appuntamenti sono in programma da qui alle prossime settimane nelle seguenti scuole della città dell’acciaio: liceo Renato Donatelli, Istituto tecnico tecnologico ITT Allievi Sangallo, licei statali F. Angeloni, istituto omnicomprensivo Ipsia Sandro Pertini, Iis Classico e Artistico liceo classico Gaio Cornelio Tacito e liceo Artistico Orneore Metelli, liceo scientifico statale Galileo Galilei, Iis tecnico economico e professionale per i servizi Casagrande-Cesi. In prima linea dirigenti della questura e medici dell’ospedale Santa Maria, per spiegare i comportamenti da seguire e la loro importanza, anche raccontando le conseguenze giuridiche, ma soprattutto sulla salute delle persone, che comportamenti irresponsabili possono avere.

Video su questo argomento il "Senso del lavoro" secondo medici e infermieri dell'ospedale Santa Maria - Video

“Al centro dell’iniziativa, condivisa con i dirigenti scolastici ed il Comune di Terni - spiega in una nota la questura di Terni - il valore dell’alto livello di sicurezza realizzato, all’interno delle strutture scolastiche da tutelare con comportamenti responsabili quando si va a scuola, si torna a casa e quando si ha la possibilità di trascorrere il tempo libero con amici e famigliari. I giovani studenti che parteciperanno all’iniziativa, in totale sicurezza, saranno poi incaricati di essere loro stessi formatori all’interno delle loro classi illustrando quanto imparato. ‘#unoperturtituttiperuno’, lo slogan dell’iniziativa già varato dalla questura insieme alle istituzioni sanitarie la scorsa primavera”.

Video su questo argomento Ospedale Santa Maria, la dottoressa Cecilia Adami primo medico a sottoporsi al vaccino Covid - Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.