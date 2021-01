Orvieto, anello della Rupe: iniziati i lavori di riqualificazione del percorso pedonale

Davide Pompei 29 gennaio 2021 a

Dopo mesi di segnalazioni, hanno finalmente preso il via in questi giorni ad Orvieto, in provincia di Terni, i lavori di riqualificazione dell'Anello della Rupe. Il percorso pedonale storico, artistico e paesaggistico-ambientale inserito all’interno del Parco archeologico ambientale dell’Orvietano, sempre più frequentato soprattutto dopo che l'emergenza sanitaria ha ridotto al minimo la possibilità di spostarsi, necessitava da tempo di manutenzione.

Il primo blocco di interventi ha riguardato la sostituzione e il ripristino della staccionata che segue il percorso e la pulizia del cosiddetto Anello che corre intorno alla rupe di tufo su cui poggia la città dove si è proceduto al taglio dell’erba e alla rimozione delle piante pericolanti. Nei prossimi giorni, si provvederà a ripristinare il frutteto e l’antico vigneto alle pendici della Rupe nell’ottica di un complessivo recupero paesaggistico-ambientale della zona a fini formativi che porterà anche alla realizzazione di un giardino delle erbe aromatiche.

Già conclusi, intanto, i lavori di bonifica dell’area a ridosso degli impianti sportivi di piazza Cahen e, proprio ieri, hanno preso il via quelli di consolidamento della volta di accesso alla fortezza dell’Albornoz. Si tratta di operazioni propedeutiche alla realizzazione del collegamento tra la fortezza e il Pozzo di San Patrizio. Rientra tutto nel progetto “Rupe-Valle”, in capo all’assessorato ai Lavori pubblici, finanziato per oltre 376 mila euro dai fondi europei del Psr 2014-2020 nell’ambito della strategia delle aree interne Sud-Ovest Orvietano. Parallelamente alla riqualificazione nelle prossime settimane prenderanno il via lungo l'Anello anche gli interventi per la pulizia di canaletti e fossi, coordinati dall’assessorato ai Servizi manutentivi, che rientrano tra le azioni previste dall’accordo di programma con la Regione Umbria per il monitoraggio e la manutenzione delle aree verdi e delle opere di consolidamento per la salvaguardia della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

Sul piano politico le ultime sollecitazioni in questo senso erano giunte in consiglio comunale a metà novembre. Il capogruppo di “Prima gli Orvietani”, Franco Raimondo Barbabella, aveva invocato, infatti, un intervento rapido rispetto alla situazione di degrado in cui versava il camminamento ai piedi della Rupe affinché fosse messo nella condizione di essere fruito dai cittadini. “Grazie alle risorse messe a disposizione dal rifinanziamento della legge speciale per Orvieto-Todi destinate alle manutenzioni delle opere sinora realizzate – aveva assicurato il sindaco, Roberta Tardani – per il percorso attorno alla Rupe si sta già predisponendo un progetto di manutenzioni che lo renderanno più fruibile. Farò verificare lo stato dell’arte e, comunque, da qui a breve avremo una manutenzione periodica sicuramente migliorativa rispetto ad oggi”.

