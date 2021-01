Umbria, donazioni di sangue: i riconoscimenti ai volontari dell'Avis di Città di Castello. Tutti i nomi

Paolo Puletti 28 gennaio 2021 a

La pandemia da Covid 19 sta condizionando la vita sociale e quella associativa. Una situazione di cui risente anche l’Avis di Città di Castello. Tanti i contatti che il presidente Marcello Novelli e il consiglio intrattengono con gli associati cercando, per quanto possibile, la promozione della donazione del sangue che è sicura e si svolge al centro trasfusionale dell’ospedale. Inoltre è in fase di preparazione l’assemblea generale elettiva dell’Avis tifernate che sarà convocata ad aprile. Ma nel frattempo il direttivo ha stilato l’elenco dei 177 donatori benemeriti del 2020, tra i quali spicca Mario Menghi, presidente dell’associazione carabinieri in congedo, che ha superato e non di poco le 100 donazioni. Di seguito i riconoscimenti.

Attestato con distintivo in oro con diamante: Mario Menghi (oltre 100 donazioni).

Attestato con distintivo in oro con rubino: Benito Berrettoni, Saveria Ciribilli.

Attestato con distintivo in oro: Federica Alberti, Giada Bastianoni, Roberto Bini, Laura Bucchi, Leandro Burini, Mauro Centovalli, Francesca Cesarini, Giovanni Conti, Claudio Giombini, Elisa Granci, Hassouna El Houssein, Marzia Mariangeli, Valentina Massetti, Luca Meocci, Matteo Novelli, Marcello Ottaviani, Elena Robellini, Maria Angela Sassano, Claudia Serini, Fabrizio Zandrini.

Attestato con distintivo in argento dorato: Elena Allegria, Chiara Amadei, Stefano Banelli, Angelo Bevilacqua, Simone Bianchi, Alberto Biccheri, Andrea Borsi, don Paolo Bruschi, Fabrizio Bruschi, Mirko Carlini, Giulio Casagrande, Kolya Kyle Castiglia, Maria Concetta Cavalaglio, Nicoletta Cavazzini, Fiorella Crocioni, Claudio Cucchiarini, Laura Cucchiarini, Anna Del Buono D’Ondes, Paolo Dolfi, Simone Domenichini, Lorenzo Franchi, Stefano Giuliani, Matteo Guerrieri, Giorgina Iacone, Claudio Laurenzi, Marco Liri, Cesare Lucaccioni, Vincenzo Madeo, Alice Mancini, Maura Marini, Veronica Massi, Carlo Mercati, Matteo Natalini, Elisa Onorato, Carla Orbi, Benedetto Paolucci, Michele Perugini, Andrea Poderini, Daniele Poderini, Morena Romanelli, Sergio Rossi, Andrea Stifani, Andrea Tarducci, Stefano Tarducci, Monia Urbanelli, Miguel Angel Vitali, David Volpi.

Attestato con distintivo in argento: Sofia Addoni, Adegboye Adetayo Adedoyin, Laila Akrouaous, Andrea Alberti, Lorenzo Alunni, Luca Alunni, Chiara Baldelli, Riccardo Bastianoni, Elena Belli, Sergiu Aurelian Botu, Graziano Bravi, Riccardo Burani, Stefano Burzicchi, Elisa Butteri, Marco Carbini, Mauro Cardinali, Marco Chiappini, Anna Colangelo, Cecilia Coltrioli, Sandro Cucchiarini, Moreno Cucciaglioni, Emanuele Della Vedova, Mario Di Silvestro, Benedetta Diotallevi, Giovanni Fabbri, Paolo Franchi, Leonardo Francini, Mishal Fronduti Roberta Grilli, Luca Innocentini, Samantha Marroni, Andrea Melissano, Andrea Nardoni, Paola Paolucci, Valter Pasqui, Sara Pauselli, Andrea Pincardini, Paolo Pincardini, Erica Ricci, Simone Scarscelli, Laura Spadoni, Luca Squartini, Andrea Tiburzi, Martina Venturini ,Yuri Viti.

Attestato con distintivo in rame: Arianna Alessandrini, Silvano Alunni, Imane Amraoui, Paolo Battistoni, Leonardo Bianchi, Luca Bombardiere, Giuseppe Bonavita, Andrea Bonucci, Riccardo Bruschi, Giuliana Bucarini, Aniello Buccino, Diego Cecconi, Alessandro Ceci, Luca Chierchini, Claudio Ciaffone, Elia Ciliberti, Paolo Cinquilli, Gionatan Coradazzi , Rocco di Vagno, Carlo Dini, Francesco Donnini, Samuele Failli, Jaafar Fekkak, Francesco Finocchi, Brunetta Garuglieri, Lucia Ghigi, Tina Giannini, Valentina Gori, Ezio Lanzi, Arianna Lepri, Michela Lepri, Marcello Lignani, Giovanni Andrea Lignani Marchesani, Adriano Maggini, Piero Malcangi, Luca Mannarini Bonaventura, Luisa Mantini, Sabrina Mariacci, Alice Marinangeli, Erika Matteaggi, Luca Merli, Luca Minelli, Jessica Monaldi, Anna Moni, Angelo Moretti, Giancarlo Nanni, Eleonora Nocentini, Chiara Panizzi, Luca Petricci, Anna Piergili, Danilo Romano, Benedetta Rossi, Christian Sabbioni, Serena Salvetti, Giovanni Spapperi, Lucio Stazi, Giampaolo Stifani, Francesca Tarducci, Stefania Valcelli, Mirko Valenti, Lorenzo Valigi, Deborah Zanchi.

