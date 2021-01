Umbria, si rompe un tubo: scuola chiusa a Castiglione del Lago

28 gennaio 2021 a

Rimarrà chiusa fino alla giornata di sabato 30 gennaio la scuola primaria di Colonnetta, località del comune di Castiglione del Lago, a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento. L’inconveniente è accaduto nella giornata di mercoledì 27 con un tubo dell’impianto di riscaldamento situato nel soffitto che si è rotto e ha iniziato a perdere dell’acqua. I ragazzi quindi sono stati fatti uscire in anticipo rispetto al consueto orario che prevede il tempo pieno tutti i giorni. Prontamente intervenuti sul posto i tecnici del Comune e la dirigente scolastica. Dalle prime verifiche effettuate è emerso che il danno non avrebbe consentito un normale e sicuro svolgimento delle lezioni. Così per consentire la sua riparazione, con i lavori che sono iniziati immediatamente, il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, ha ordinato la chiusura del plesso di Colonnetta fino a sabato.

Sarà lunedì primo febbraio il giorno in cui i ragazzi delle elementari potranno tornare a scuola in tutta sicurezza. “Considerato che si è prodotto un guasto all’impianto di riscaldamento del plesso scolastico – si legge nell’ordinanza pubblicata nel primo pomeriggio di mercoledì – che ha provocato importanti danni strutturali all’immobile con diffuse infiltrazioni di acqua dal solaio e crollo parziale di alcune porzioni di controsoffitto, determinando una compromissione dell’incolumità dei fruitori del plesso in questione; sentiti i tecnici comunali che, dopo le opportune verifiche e valutazioni, hanno comunicato che al momento non ci sono le condizioni di sicurezza e di vivibilità del plesso idonei alla ripresa dell’attività didattica".

"Tenuto conto che è già stato dato incarico ad un’azienda specializzata di eseguire le necessarie riparazioni - si legge ancora - e che le stesse necessiteranno di alcuni giorni di lavorazione; si ordina la chiusura del plesso scolastico che ospita la scuola primaria Anna Frank in località Colonnetta, per l’esecuzione dei necessari lavori di messa in sicurezza e riparazione dell’impianto termico, dal giorno 28 gennaio 2021 al giorno 30 gennaio 2021 compreso”.



