Covid in Umbria, quattro morti e 369 nuovi casi in 24 ore. La curva del contagio cresce ma nel Perugino più che nel Ternano

28 gennaio 2021 a

a

a

Quattro morti e 369 nuovi casi in 24 ore a fronte di 3.303 tamponi effettuati per un indice di positività dell'11.9%. In aumento il numero dei ricoverati (392, + 3 rispetto al giorno precedente) e delle terapie intensive (54, + 4). Diventano 5.303 gli attualmente positivi nella regione. La curva del contagio, in Umbria, continua a salire anche se non in maniera esponenziale come confermano i numeri del bollettino di giovedì 28 gennaio. Ma questa crescita non è uguale ovunque. I Comuni del Perugino, infatti, presentano una situazione decisamente più allarmante rispetto a quelli del Ternano tanto che nel corso del consueto aggiornamento con la stampa, l'assessore alla sanità Luca Colletto ha annunciato provvedimenti mirati per restringere la forbice. Il direttore alla sanità, Claudio Dario, ha evidenziato infatti come l'incidenza di casi ogni 100 mila abitanti sia altissima in alcuni Comuni, come per esempio Perugia facendo rischiare all'intera regione di scivolare, prossimamente, in zona rossa. Per questa settimana il rischio sembra scongiurato.

Migliorano i dati Covid: sedici regioni verso la zona gialla. Crescono le attese per le decisioni della Cabina di regia

Per quanto riguarda l’approvvigionamento dei vaccini è stato reso noto che il 2 febbraio dovrebbero arrivare 4 vassoi Pfizer, di cui 1 sarà utilizzato per il completamento vaccinale dei soggetti a cui è stata somministrata la prima dose, mentre l’8, il 15 e il 22 perverranno altri 21 vassoi. Questo ci permetterà un totale di 28 mila dosi, quindi un ciclo completo per coprire 14 mila persone. Del vaccino Moderna invece, l’8 e il 22 si attendono 9500 dosi di vaccino e si procederà secondo piano nazionale e regionale di intervento vaccinale, ovvero le categorie di soggetti previsti nella Fase1, che comprende anche gli ultraottantenni.

In Umbria 22 nuovi punti vaccinazione per gli ultraottantenni: ma mancano le dosi

Ci atterremo al Piano e in proposito – ha detto il commissario Covid, Massimo D’Angelo – è di questi giorni uno studio della Fondazione Gimbe che ha evidenziato che la Regione Umbria è la più appropriata nella somministrazione del vaccino alle categorie previste”.

Alla Prosperius di Umbertide i positivi sono 42: 26 pazienti e 16 operatori sanitari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.