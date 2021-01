Narni: crollata altra parte del tetto del complesso Le Grazie, di proprietà del Comune di Roma

Chiara Rossi 28 gennaio 2021 a

Il vento e i forti temporali che si sono abbattuti sulla provincia di Terni negli ultimi giorni hanno peggiorato le condizioni già precarie dell’edificio Le Grazie, a Narni. Alla parte di tetto crollata circa un anno e mezzo fa, se ne è aggiunta un’altra, aggravando un’emergenza che va avanti ormai da tempo.

Negli ultimi mesi, l’amministrazione comunale narnese ha più volte sollecitato il Comune di Roma, proprietario dell’ immobile, affinché prendesse una decisione sul futuro della struttura che si affaccia sulla strada Flaminia. E’ passato infatti più di un anno da quando il consiglio comunale della capitale ha votato l’ordine del giorno riguardante proprio il complesso fatiscente. L’atto arrivava dopo decenni di richieste fatte dal Comune di Narni affinché i vertici del Campidoglio prendessero decisioni sul futuro dell’immobile che sta crollando a pezzi e che è diventato pericoloso per le decine di automobili che ogni giorno transitano sulla Flaminia, strada dove si trova la storica struttura.

Da allora è calato il silenzio, nonostante il Comune di Narni da mesi continui a sollecitare Roma sulla questione. La giunta Raggi, nel 2019, a seguito del crollo della porzione di tetto con relativi calcinacci sulla strada aveva provveduto ad una messa in sicurezza del versante che si affaccia sulla Flaminia, ma con il passare del tempo la situazione si sta complicando perché la struttura continua a perdere pezzi di tetto ed infissi, risultando sempre più pericolosa.

La storia recente dell’edificio, abbandonato da anni, è ormai nota e riporta al 2007, quando il Comune di Roma conferì a quello di Narni il compito di portare avanti un progetto di valorizzazione, fissando un corrispettivo accettabile per la messa a disposizione del bene da parte della proprietà. La firma del protocollo d’intesa, che prevedeva che il Comune di Narni si attivasse per il recupero del complesso destinandolo ad una pluralità di funzioni arrivò dopo una lunga trattativa.

Nel 2009 arrivò la notizia che l’amministrazione capitolina aveva deciso di affrontare in via definitiva la dismissione di un sostanziale patrimonio immobiliare. Tra le 24 mila unità che facevano parte del patrimonio del Comune di Roma c’era proprio il complesso de Le Grazie, ma anche questa volta non se ne fece niente se non una prima messa in sicurezza nel 2015, sollecitata dal Comune di Narni. Si arriva così ad un anno e mezzo fa, alla nuova messa in sicurezza e all’ordine del giorno votato nel consiglio capitolino. Poi è calato di nuovo il silenzio.



