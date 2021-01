Terni, cellulare sequestrato nel carcere di vocabolo Sabbione. Era nascosto nella guarnizione di un frigorifero

28 gennaio 2021 a

Il personale della polizia penitenziaria del carcere di vocabolo Sabbione, a Terni, la mattina di mercoledì 27 gennaio 2021, durante una ordinaria perquisizione, ha trovato e sequestrato un microcellulare con relativo caricatore all'interno della guarnizione di un frigo appartenente alla sezione Alta sicurezza.

“Continuano i ritrovamenti di telefonini nonostante il varo dell'ultimo decreto legge sulle introduzioni di cellulari in istituti penitenziari previsto come reato penale - afferma il segretario nazionale del Sarap (Sindacato Autonomo Ruolo Agenti Penitenziaria), Roberto Esposito -. Anche stavolta è solo grazie alla professionalità dei nostri colleghi se si continuano a sequestrare all'interno degli istituti di pena telefonini che vengono occultati in maniera sempre più meticolosa”.

Il Sarap sollecita l’attenzione “degli uffici superiori dipartimentali affinché si mettano a disposizione mezzi elettronici per l'individuazione di telefoni cellulari attivi all'interno delle sezioni detentive, nell'attesa che si possa prevedere la schermatura delle carceri”.

