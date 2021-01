Terni, frasi contro gli ebrei sui social. Processo per un senatore del Movimento Cinque stelle

27 gennaio 2021 a

Il senatore del M5s, Elio Lannutti, è stato citato a giudizio dal pm Barbara Mazzullo per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. L’udienza si terrà al Tribunale di Terni il 29 marzo. A gennaio di due anni fa il parlamentare grillino aveva condiviso su Facebook e su Twitter un articolo intitolato “Le 13 famiglie che comandano il mondo”, il noto pamphlet antisemita ritenuto un falso storico. Un clamoroso scivolone, in prossimità del Giorno della Memoria, che gli era costato una denuncia da parte del giornale on line L’Inkiesta attraverso l’avvocato Fabio Anselmo, del Foro di Ferrara. Dopo due anni è arrivata la notifica di citazione a giudizio nei confronti del senatore pentastellato. Il processo sarà celebrato al Tribunale di Terni per una questione di competenza territoriale visto che il senatore Elio Lannutti aveva preso la residenza a Montecchio.

