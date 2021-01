Perugia, uccise il vicino di casa a colpi di fucile: confermata condanna a 16 anni

Ale. Ant. 28 gennaio 2021 a

Confermata in appello la condanna di 16 anni per Antonio Catalano, il siciliano di 58 anni già condannato in primo grado (abbreviato) per l’omicidio del vicino di casa, Mirko Paggi. Il 10 aprile del 2019 Catalano gli sparò con un fucile a canne mozze nell’atrio di casa.

L'assassino avrà lo sconto di pena

In secondo grado la corte d’appello, presieduta da Giancarlo Massei, ha ribadito la sentenza del giugno scorso. In quel caso l’uomo, difeso da Giuliano Bellucci, ha ottenuto lo sconto di un terzo della pena da 24 a 16 anni. Il sostituto procuratore titolare del fascicolo, Anna Maria Greco, aveva chiesto 18 anni. Il gup in quell’occasione aveva anche disposto il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 50 mila euro per ciascuno dei cinque familiari che si sono costituiti parte civile in giudizio con gli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza. L’omicidio si è consumato al termine di scontri e tensioni tra vittima e killer. Secondo i giudici del tribunale del Riesame che avevano negato la revoca della custodia cautelare in carcere all'omicida, Catalano, sparò a Paggi davanti al figlio minorenne e “molto verosimilmente si era prefigurato da tempo la possibilità di utilizzare l'arma nei confronti di Paggi” perché si sarebbe stancato delle richieste del vicino e conoscente perugino.

Omicidio Ponte D'Oddi, chiesto mezzo milione

La vittima avrebbe chiesto soldi a più riprese. Anche il giorno dell'omicidio sarebbe andato sotto casa sua per questo. “Ho sparato due botte a Mirco, sono due giorni che mi sta rompendo il cazzo, mi era venuto a chiedere altri 500 euro”, aveva detto subito dopo gli spari a un vicino di casa. Una volta arrestato dalla squadra mobile della questura di Perugia, Catalano aveva sostenuto di aver sparato solo per spaventare Paggi. Invece, i giudici avevano puntualizzato che “se avesse voluto solo spaventarlo, avrebbe potuto puntare l'arma in alto, inoltre esplodeva non uno, ma due colpi”. Catalano aveva detto di aver sparato puntando a terra. Versione ritenuta “inverosimile”.

Delitto Ponte D'Oddi, assassino condannato a 16 anni

