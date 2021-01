Covid in Umbria, 22 nuovi punti vaccinazione per gli ultraottantenni: ma mancano ancora le dosi

Alessandro Antonini 28 gennaio 2021 a

a

a

Ventidue nuovi punti vaccinazioni in Umbria, uno ogni 40 mila abitanti, ubicati nei distretti sanitari delle due Usl. E’ il progetto del nuovo piano vaccini per l’Umbria. Trentasei tra medici e infermieri in arrivo dalla struttura commissariale centrale, fa sapere il neo commissario regionale anti Covid (nominato mercoledì 27 gennaio: resta direttore sanitario Usl 1 e sarà commissario gratis) Massimo D’Angelo.



Proposta Assointrattenimento, Faina: "Sedici discoteche a disposizione per effettuare i vaccini"

Serviranno almeno quattro unità di personale per punto: un medico, due infermieri e un amministrativo. Quindi 88 operatori. Almeno 88: in alcuni punti il numero degli infermieri è destinato a lievitare in base al bacino di utenti. La quota mancante dovrà essere coperta dalla Regione. Al momento ci sono 30 team vaccinali attivi, 17 stabili negli ospedali di Perugia e 13 itineranti. Altre équipe sono già in formazione. La Regione chiederà il coinvolgimento degli 800 medici di base per avviare le prenotazioni degli 89 mila ultraottantenni. Per i non autosufficienti scatterà il vaccino a domicilio. Quando partiranno? Quando arriveranno i nuovi vaccini in quantità sufficiente.

In Umbria 415 nuovi positivi (+51%) e cinque morti. Aumento dei guariti: +449 in un giorno

Le dosi questa settimana sono state tagliate di un terzo ma si conta nella compensazione nei giorni a venire. Il presidente dell’ordine dei farmacisti della provincia di Perugia, Filiberto Orlacchio, esprime preoccupazione per le scorte tagliate, visto che così slitta la programmazione per i vaccini angli stessi farmacisti. La presidente dell'Istituto Serafico, Francesca Di Maolo, chiede di inserire i disabili (“totalmente dimenticati”) tra le fasce prioritarie del piano. Intanto è stato approvato il piano di emergenza scuole. Con due cluster (più di un caso in almeno due classi) nello stesso istituto scattano i test antigenici rapidi in tutta la scuola, entro 24 ore. E’ scritto nel documento approvato in giunta regionale. Con i tamponi a tempo zero nel caso di contagio in un classe tutti gli altri casi negativi non scatterà più l'isolamento, come avviene ora.

Taglio di terzo dei vaccini Pfizer destinati al cuore verde, ritardi per gli anziani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.