Foligno, ragazza grave dopo aver ingerito cibo da asporto. Trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Ancona

Una ragazza di 21 anni è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale di Ancona per una insufficienza epatica acuta. E’ successo nel primo pomeriggio di mercoledì. Secondo quanto appreso, la giovane aveva appena mangiato cibo da asporto, acquistato in un ristorante della città. Subito dopo i forti dolori.

Gli accertamenti urgenti cui è stata sottoposta al pronto soccorso hanno evidenziato una compromissione di più organi e, soprattutto, una grave insufficienza epatica. La ventunenne è stata seguita per diverse ore e stabilizzata dai sanitari di pronto soccorso e rianimazione del San Giovanni Battista di Foligno per poi essere trasferita con l’elisoccorso nell’Unità del fegato dell’ospedale di Ancona. Si tratta di un centro specializzato per i malati di fegato che devono essere gestiti con percorsi di cura particolari. Una corsa contro il tempo per salvare la vita della giovane anche attraverso un trapianto. Il quadro clinico rimane molto serio, decisive saranno le prossime ore. Al momento, comunque, la prognosi rimane riservatissima.

Intanto vanno avanti gli accertamenti per tentare di ricostruire l’accaduto. Al momento sembra impossibile stabilire con certezza cosa potrebbe aver causato la gravissima forma di epatite. La ragazza, secondo quanto appreso da fonti ospedaliere, non sembra soffrisse di alcuna patologia. Fino al momento del pasto non aveva accusato alcun problema. Subito dopo il pranzo, invece, il grave malore. I medici non sembrano escludere la possibilità che qualcosa che la giovane ha ingerito possa aver provocato una grave forma di intossicazione alimentare. Gli accertamenti cui in queste ore la ventunenne verrà sottoposta ad Ancona serviranno anche a confermare o meno questa ipotesi. Soltanto nelle prossime ore, dunque, si potrà avere un quadro complessivo della vicenda più delineato. Intanto c'è molta apprensione nella città di Foligno dove la notizia si è diffusa molto rapidamente.



