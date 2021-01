Covid in Umbria, 415 nuovi positivi (+51%) e cinque morti. Aumento dei guariti: +449 in un giorno

Ale. Ant. 27 gennaio 2021 a

a

a

Sono 415 i nuovi positivi in Umbria nel bollettino giornaliero del 27 gennaio. Più 51% rispetto al giorno prima. I contagiati Covid sono emersi sulla base di 4.530 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Cinque i decessi nello stesso lasso di tempo: i morti dall'inizio della pandemia sono 756. Il tasso di contagio, ossia la percentuale dei nuovi positivi sui test analizzati, è del 9,16%. In rialzo rispetto al 5,8 % del giorno precedente.

Contagi sul lavoro, è quella degli infermieri la categoria più colpita

Restano stabili i ricoveri (384) e i posti occupati in rianimazione (50). Gli attualmente positivi scendono di 39 unità, attestandosi a 5.129, anche grazie al rilevante numero dei guariti dell'ultima giornata. Sono stati 449 i soggetti usciti dal contagio, per un totale di 28.940.

Taglio di terzo dei vaccini Pfizer destinati al cuore verde, ritardi per gli anziani

Gli isolamenti totali sono cresciuti di 84 casi, fino ad arrivare a 6.921. I molecolari effettuati nel complesso dall'inizio dell'emergenza Covid sono 580.532. I tamponi rapidi antigenici sono arrivati invece a 19.231. I malati Covid inseriti in Rsa dedicate sono 47 (+3 nell'ultimo giorno). Intanto sono in aumento i contagi legati al mondo della scuola: al 25 gennaio erano 138 le classi in isolamento, con 2770 contatti stretti in quarantena, 179 alunni positivi e 59 contagiati tra il personale. In crescita anche i positivi in cliniche, ospedali e Rsa. A livello provinciale il contagio continua a crescere nella provincia di Perugia in particolare nel capoluogo, nella Media Valle del Tevere e al Lago. A Perugia sono 1.298 gli attualmente positivi, mentre a Terni 336. Il tasso di positivi rispetto alla popolazione è più alto della media regionale nei comuni della Media Valle e del Trasimeno, dove il record spetta a Magione (13,4 ogni mille abitanti). Sul fronte vaccini l'Umbria è arrivata a 18.044 dosi somministrate su 24.875 consegnate, con un tasso del 72,5%. Alla data di martedì 26 gennaio risultavano 2.563 i soggetti coperti anche con la seconda dose Pfizer.

Indagine per la morte del medico Brando: sequestro referti on line e cinque telefonate sotto la lente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.