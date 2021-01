Città di Castello, è morto l'artista Flavio Manni, L'addio commosso dell'Associazione Amici del Fumetto

27 gennaio 2021 a

a

a

Si terranno oggi , mercoledì 27 gennaio 2021, al cimitero di Città di Castello le esequie di Flavio Manni, morto a seguito di una grave malattia. Flavio Manni era un artista, impegnato nel sociale e nel sindacato dello Spi-Cgil. Una città intera è in lutto dopo che la notizia si è diffusa nella giornata di ieri. Se ne va un tifernate amato e stimato il cui ricordo resterà vivo nel cuore di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Palazzo Bufalini, alla mostra di Paz l'omaggiodi Roberto “Freak” Antoni



Un saluto commosso lo ha rivolto a Flavio Manni l’associazione Amici del Fumetto, segno di un legame indissolubile.

“Il corpo di Flavio riposi nelle verdi praterie e il suo spirito aleggi nell'infinito cielo azzurro del West”. Gli Amici del Fumetto lo indicano come “appassionato di fumetti, satira, fantascienza, ma anche come l’artista, il poeta, l’appassionato di simbolismo di tarocchi e di letteratura e archeologia”. Non è un caso che la rassegna Tiferno Comics abbia mosso i suoi primi passi nel lontano 2003 legando a Flavio Manni il suo nome. Ma non poteva essere altrimenti: la mostra era dedicata al disegnatore di Tex Fernando Fusco e dell’eroe bonelliano Flavio sapeva tutto, dalla storia editoriale ai segreti per riconoscere gli albi originali. I collezionisti ancora oggi ricordano il suo incontro, che lo vide svelare i trucchi per valutare la propria collezione, sapendo individuare le prime edizioni e gli albi rari.

Tiferno Comics, al disegnatore Ivo Milazzo il premio alla carriera

Come sottolinea il presidente dell’associazione, Gianfranco Bellini “Flavio Manni è stato una pietra miliare della mostra del fumetto di Città di Castello, che senza persone come lui non avrebbe segnato le vette che ha raggiunto”. Traguardi importanti e riconosciuti a livello nazionale e internazionale, dei quali Flavio Manni andava fiero. Oggi è il triste giorno dell'addio della città all'artista, ma di lui resteranno segni e ricordi davvero indimenticabili.

Alla Mostra del fumetto il ritorno di Tex Willer: grande esposizione a settembre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.