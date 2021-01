Terni, bonifici bancari finiti a un destinatario sconosciuto: terza denuncia di un'azienda

27 gennaio 2021 a

a

a

Soldi che finiscono ad un destinatario sconosciuto dopo un bonifico da parte di un'azienda: si registra un altro caso a Terni avvenuto negli ultimi mesi.

C’è infatti una terza società fra quelle che hanno disposto un ordine attraverso il sistema informatico di una nota banca e poi si sono ritrovate la somma accreditata su un altro conto corrente, diverso da quello indicato, con la conseguente denuncia penale verso ignoti e l’avvio di un contenzioso con l'istituto di credito circa la somma da riavere indietro.

Il 29 luglio 2020 una società a responsabilità limitata che opera nel territorio ha effettuato un bonifico di 13 mila euro in favore di un fornitore abituale.

Qualche giorno dopo, la stessa società si è resa conto che i soldi erano finiti ad un altro soggetto, sconosciuto a tutti. Così è scattata la denuncia e la banca ha restituito la somma versata. Dopo poco più di un mese, lo stesso istituto ha riaddebitato l'importo del bonifico, evidenziando come non fosse responsabile dell'accaduto.

Convinta del contrario, cioè che la responsabilità della sicurezza dei pagamenti elettronici sia in capo all'istituto di credito, la società ternana si è rivolta all'avvocato Gian Franco Puppola. Ad oggi la questione vede in corso il tentativo di conciliazione obbligatorio di fronte all'organismo di mediazione forense di Terni.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.