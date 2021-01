Narni, raid nella notte in una stazione di servizio. Ladri in fuga con i soldi. Ingenti i danni

27 gennaio 2021 a

A Narni ladri in azione nel cuore della notte tra lunedì 25 e martedì 26 gennaio, nella stazione di servizio Tiber allo Scalo. I malviventi hanno forzato la cassa automatica dell'autolavaggio e danneggiato il box del distributore di benzina in cerca di soldi. Un bottino ingente, secondo alcune testimonianze raccolte dagli inquirenti, anche se le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per valutare l'importo esatto della refurtiva. Intanto le indagini dei carabinieri sono già scattate e proseguono a ritmo serrato. I ladri hanno invece risparmiato il bar attiguo, in via Tuderte. In ogni caso i banditi hanno lasciato anche molti danni e almeno fino a questo momento sono riusciti a dileguarsi.

