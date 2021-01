Bastia Umbra, spacciava sotto casa: arrestato 55enne

27 gennaio 2021 a

Stroncato un giro di spaccio a Bastia Umbra dagli uomini dell’ufficio anticrimine del Commissariato di Assisi, che hanno arrestato un 55enne già con precedenti specifici. Va detto che l'indagini ha avuto impulso dalla segnalazione di alcuni cittadini, che avevano notato giri sospetti sotto l'abitazione dell'uomo. Dopo giorno di appostamenti gli agenti sono passati all'azione, in due fasi. Accertato uno scambio sospetto sotto l'abitazione dell'uomo, hanno seguito e fermato l'auto. Il conducente ha cercato di distruggere un involucro in cellophane che teneva in mano, ma la polvere bianca che conteneva è caduta sulle gambe dell’uomo e in parte sul tappetino poggiapiedi, mentre sul sedile posteriore dell’auto c'era il figlio di pochi anni. Per il 47enne segnalazione e ritiro della patente di guida. Altri agenti, a questo punto, hanno controllato l'abitazione dello spacciatore, trovando in una stanza in uso ai figli dell’uomo, ben occultati all’interno di un barattolo di vetro, circa 14 grammi di marijuana, mentre in sala, all’interno di un cartone, dell’hashish ed in un terrazzo, venivano ritrovati nascosti in un contenitore dei semi di marijuana. Per lui arresti domiciliari.

