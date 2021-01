Concorsopoli, Bocci, Marini, Barberini rinviati a giudizio. Regge l'accusa di associazione per delinquere

Fra. Mar. 26 gennaio 2021 a

a

a

Gianpiero Bocci, Catiuscia Marini, Luca Barberini, Emilio Duca e Maurizio Valorosi sono stati rinviati a giudizio per concorsopoli. Il decreto di rinvio a giudizio è stato letto poco fa dal gip, Angela Avila, che è uscita dalla camera di consiglio con oltre un'ora e mezza di ritardo. Il giudice ha accolto alcuni patteggiamenti proposti e ha disposto dei non luogo a procedere per alcuni capi di imputazione contestati a Duca e Valorosi. L'unico assolto è stato l'imprenditore Fabio Madonnini, mentre c'è stata una pronuncia di non luogo a procedere per Serenza Zenzeri.

Nel corso della serata il servizio completo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.