Castiglione del Lago, gli trovano cocaina in casa: arrestato 28enne

I carabinieri della stazione di Castiglione del Lago hanno tratto in arresto in flagranza, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, S.B., albanese di 28 anni. I militari, che da tempo stavano monitorando gli incontri che lo straniero intratteneva con alcuni tossicodipendenti di Castiglione del Lago, hanno deciso di perquisire l’abitazione del ventottenne che ha consentito di rinvenire 38 grammi di cocaina, un bilancio elettronico di precisione, materiale vario per il taglio e il confezionamento della droga. L'uomo è stato condotto al carcere di Capanne e la droga è stata posta sotto sequestro dai carabinieri,

