Terni, droga nascosta in una bottiglia. Arrestati dalla polizia due giovani albanesi

A Terni la polizia ha eseguito l’arresto di due albanesi di 20 e 24 anni, trovati in possesso di circa 76 grammi di cocaina per un valore di oltre 9 mila euro. I due sono stati notati nella serata di lunedì 25 gennaio da una pattuglia della sezione antidroga della squadra mobile in quanto, a bordo di un’auto, procedevano con un’andatura sospetta, rallentando ogni tanto, con delle piccole soste, per poi riprendere la marcia. Tenuti sotto controllo, a un certo punto sono stati visti gettare dal finestrino una bottiglia in alluminio che è stata subito recuperata dagli agenti: all’interno c’erano 22 involucri di cocaina per circa 13 grammi. Il resto della droga è saltato fuori quando gli agenti hanno passato al setaccio l’auto dei due giovani immigrati.

