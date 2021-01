Spoleto, nasconde 96 ovuli di hashish sotto il sedile dell'auto: arrestato

26 gennaio 2021 a

a

a

Trovato in possesso di 96 ovuli di hashish nascosti sotto un sedile dell’auto: arrestato dai carabinieri di Spoleto 35enne originario del Marocco. Durante un controllo i carabinieri della stazione di Spoleto si sono insospettiti al passaggio di un'auto di grossa cilindrata, il cui conducente una tentato una fuga rocambolesca terminata poco dopo. I militari dopo averlo fermato hanno ispezionato l'auto, nascosto sotto il sedile c'era un calzettone scuro che occultava 96 ovuli di hashish, avvolti nel cellophane trasparente. Rinvenuti anche duemila euro in contanti. Per l'uomo è scattato l'arresto, preceduto dalla perquisizione domiciliare che ha permesso di ritrovare ulteriore droga.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.