Umbria, nuovo balzo dei ricoverati: 11 in più in un giorno solo. Altri cinque decessi e 275 nuovi positivi

Nuovo balzo dei ricoverati per Covid nelle corsie degli ospedali umbri: i dati regionali aggiornati a oggi parlano infatti di 11 persone in più finite nelle corsie riservate al Covid per un totale di 358 ricoveri. Nel periodo peggiore per le presenze in corsia, all'incirca attorno al 20 novembre, l'Umbria è arrivata ad avere anche 444 degenti. Degli odierni ricoverati 50 si trovano in terapia intensiva, tre in più rispetto al giorno prima. Per quanto riguarda invece i positivi: ieri è emersa la positività di 275 persone dall'analisi di 4.766 tamponi, con una percentuale di positivi sui tamponi in netta discesa rispetto ai giorni scorsi che si attesa attorno al 5,8 %. I guariti sono invece 134, il che porta gli attualmente positivi a 5.168. Nei dati di oggi vanno inoltre registrati altri 5 decessi che fanno salire il computo delle vittime Covid a 751 dall'inizio della pandemia.

