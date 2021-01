Covid in Umbria, focolaio alla clinica Prosperius di Umbertide: sospesi ricoveri e attività ambulatoriali

26 gennaio 2021 a

Focolaio Covid all'istituto Prosperius Tiberino di Umbertide, dove sono risultate positive una trentina di persone tra pazienti e personale sanitario. Cinquanta degenti in buone condizioni sono stati rimandati a casa, mentre giovedì 28 gennaio verranno eseguiti tamponi a personale e degenti. Intanto è costante la sanificazione degli ambienti. La direzione sanitaria ha annunciato che "le attività ambulatoriali e di ricovero sono momentaneamente sospese. Ritiene altresì di riprendere anche le attività territoriali già dalla prossima settimana". La situazione dunque è costantemente monitorata e sono state applicate tutte le procedure previste in casi del genere. Per gli utenti, soprattutto esterni, comprensibili disagi.

