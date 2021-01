Terni, autovelox: boom di multe della polizia locale per eccesso di velocità nel 2020

Giorgio Palenga 26 gennaio 2021 a

Meno multe praticamente per tutte le varie tipologie di violazioni al codice della strada, nell’anno da poco concluso - il 2020 - all’insegna delle restrizioni, a Terni città. Ma c’è un’eccezione che ha del clamoroso: sono state 1.825 in più, su un totale di 9.774 (dato peraltro aggiornato ancora al 10 dicembre 2020) le sanzioni di chi ha superato i limiti di velocità ed è stato “pizzicato” dall’implacabile foto dell’autovelox.

E’ questo il dato sicuramente più significativo che emerge dal computo conclusivo delle multe elevate nel 2020 dalla polizia locale di Terni, della nuova comandante Gioconda Sassi. Alcuni dati, come detto, sono peraltro ancora parziali, seppure di pochi giorni, visto che l’elaborazione dei consuntivi da parte del software comunale in non tutti i casi è arrivato al 31 dicembre 2020.

In generale sono state complessivamente 48.748 le violazioni al codice della strada accertate, il 27 per cento in meno rispetto al 2019. E ci sta, visto che il lockdown, e più in generale i vari periodi di restrizioni, più o meno dure, hanno chiaramente fatto circolare meno auto. Indicativo, ad esempio, il dato delle multe per violazione della ztl, che sono scese a 18.764, ben 4.821 in meno rispetto all’anno precedente.

“La pandemia ha certamente influito – spiega l’assessore comunale alla polizia locale, Giovanna Scarcia – è stato infatti consentito l’accesso nella ztl a molti più soggetti, anche per consentire ad esempio l’asporto”. Multe per divieto di sosta e quant’altro sono state invece 6.977, elevate dalla polizia locale, contro le 10.855 di Terni Reti, che si occupa proprio della verifica del pagamento dei parcheggi blu. Il cosiddetto “foto red”, ovvero l’apparecchio che sanziona chi passa col rosso, ha colto in fallo 1.048 passaggi “illeciti”.

Poi, come detto, la sorpresa degli autovelox cittadini. “Ne abbiamo attivi due nelle zone residenziali della città – evidenzia ancora l’assessore Scarcia – esattamente in via Alfonsine e in viale dello Stadio, più c’è quello in via Bruno Capponi, a Maratta. La stragrande maggioranza delle infrazioni è stata entro i 10 km/h, per il 91 per cento, l’8% oltre i 10 km/h, il restante tra i 40 e i 60 km/h. Sorprende, comunque, questo incremento. Evidentemente, con le strade più libere, si è fatta meno attenzione a rispettare i limiti”.

Quanto invece alla destinazione dei circa 2 milioni e 800 mila euro provento delle multe, la legge prevede che sia, in massima parte, indirizzata ad interventi specifici. “Infatti – conclude Giovanna Scarcia – secondo percentuali stabilite, andranno per il potenziamento di attività di controllo, della segnaletica stradale e investiti in strumentazioni. In questo contesto va anche l’acquisto del nuovo furgone-ufficio mobile, che abbiamo inaugurato di recente e che è strumento utilissimo sia per l’incidentistica che per il presidio del territorio”.

