Operazione Toner, la corte d'appello di Perugia conferma le condanne per tutti gli imputati

Sono state praticamente tutte confermate, in sede di processo d’appello, le condanne nei confronti degli imputati del processo relativo alla cosiddetta Operazione Toner, una maxi indagine contro lo spaccio di droga, in particolare cocaina, che portò i carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Terni all'arresto di 19 persone, nel luglio del 2019.

L'inchiesta era stata condotta dai militari dell'Arma di Terni con la procura presso la Dda di Perugia, guidata dal pm Giuseppe Petrazzini. La sentenza d’appello è stata pronunciata lunedì 25 gennaio 2021 dalla corte d'appello di Perugia, presieduta da Ferdinando Pierucci e composta da Maria Rita Belardi e Franco Venarucci, e ha confermato la sentenza di primo grado emessa nel febbraio del 2020 dal gip di Perugia, Valerio D'Andria, che, con rito abbreviato, aveva condannato undici persone per complessivi 61 anni di reclusione.

Confermate quindi le condanne a 9 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno per il ternano Sandro Broccucci e Mohamed Mojmil, ritenuti al vertice dell'organizzazione; Abdelmoneim Boulzalmat e Abdelhakim El Felhi 5 anni e 6 mesi di reclusione; Marco Pellerucci e Manuel Fiori 5 anni di reclusione; Abdelkrim Kabbouri e Touria Maatia 4 anni ed 8 mesi; Maurizio Allegretti 4 anni e 7 mesi (sconto di un mese, unica pena modificata rispetto al primo grado di giudizio), Ismail Jamghili 4 anni e 5 mesi; Mirko Fiorini - per il quale è stato escluso il reato associativo - 3 anni. Ora per gli imputati, difesi fra gli altri dagli avvocati Francesco Mattiangeli, Donatella Panzarola, Dino Parroni - presente in udienza anche Leonardo Proietti - e Umberto Martella, la prospettiva è ricorrere in Cassazione.

