Covid in Umbria, c'è il taglio di un terzo dei vaccini Pfizer destinati al cuore verde. Ritardi per gli anziani

Il commissario nazionale per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha tagliato di un terzo i vaccini destinati all’Umbria. Della quota prevista questa settimana ossia tre flaconi da 1.170 dosi l’uno, ne arriveranno due. Per un totale di 2.340 dosi contro le 3.510 attese. La conferma arriva da Alessandro D’Arpino, direttore della farmacia dell’ospedale di Perugia. Il Santa Maria della Misericordia si occupa dell’approvvigionamento per tutti i punti vaccinali della regione: il nosocomio del capoluogo e quelli di Terni, Foligno e Città di Castello.La scorsa settimana il cuore verde era uscito indenne dalla riduzione delle dosi da parte della multinazionale produttrice, Pfizer Biontech. La ripartizione era stata decisa unilateralmente dalla ditta. Questa volta Arcuri, per compensare i tagli che scorsa settimana hanno colpito alcune regioni e non altre, ha messo in piedi un meccanismo “di solidarietà”. “Pfizer - ha detto Arcuri domenica a Live-Non è la D’Urso, su Canale 5 - ci darà di nuovo il 20% di fiale in meno. Per fortuna non lo farà decidendo lei a chi darle e a chi no, ma abbiamo messo in campo un meccanismo di solidarietà per cui chi non li ha avuti, come Fedriga la settimana scorsa, li avrà adesso”. Così per l’Umbria stavolta il taglio non è del 20% ma del 33, 3%. Questo non va a incidere sulla sostenibilità del piano vaccini, assicura vice commissario Covid per l’Umbria, Massimo D’Angelo. Anche perché la Regione ha accantonato una riserva di sicurezza del 30% delle dosi per non compromettere i richiami. D’Angelo spiega che le dosi totali dovranno essere compensate dalla prossima settimana. “La campagna dei richiami procede, a livello operativo puntiamo a concludere i richiami. La programmazione verrà rivista in base alle disponibilità dei vaccini”, ha detto.

