26 gennaio 2021 a

Link University Campus, università degli studi italiana con sede a Roma e ultima acquisizione del Gruppo Cepu, ha presentato domanda per l’attivazione del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria a Città di Castello. A Villa Montesca. “Ho sempre coltivato il desiderio di fare qualcosa per la città dove sono nato e dove vivo con la mia famiglia – dichiara Francesco Polidori, fondatore del gruppo – finalmente mi sembra che l’occasione sia arrivata”, con queste parole Francesco Polidori lancia una ulteriore iniziativa che se accolta, come dovrebbe essere negli auspici di tutti, potrebbe davvero dare una svolta al rilancio del capoluogo altotiberino.

