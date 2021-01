Spoleto, padre e figlio ripuliscono piazza della Signoria: "Non potevamo più vedere quello scempio"

25 gennaio 2021 a

Padre e figlio ripuliscono una piazza di Spoleto. Si chiamano Massimo e Lorenzo. Dotati di tutto il materiale necessario si sono messi all’opera per restituire il giusto decoro a piazza della Signoria. Una delle terrazze naturali del centro storico dove però non è difficile trovare bottiglie di alcolici e bicchieri in plastica sparsi qua e là. Frutto di evidenti notti di bagordi. “Piazza della Signoria è uno degli affacci più belli che Spoleto ci regala - racconta papà Massimo -. Ma questi meravigliosi giardini sono preda di coloro ai quali non importa alcunché di Spoleto. Io e mio figlio abbiamo fatto tutto questo perché non ce la facevamo più a vedere quello scempio. Ci ha spinti l’amore per Spoleto”.

