Terni, rider aggredito e rapinato mentre consegna la pizza. Denunciati due ragazzi

A Terni un rider è stato rapinato, malmenato e lasciato a terra. L’aggressione risale alla serata di sabato 23 gennaio quando il fattorino stava consegnando le pizze in città. Ma chi aveva fatto la richiesta aveva organizzato il piano insieme a un complice con l’obiettivo preciso di compiere una rapina. Quando il 20enne ternano è arrivato in moto in via Tre Venezie, a Borgo Bovio, ed è sceso per consegnare la cena, due giovani a volto coperto lo hanno preso a calci e pugni per poi derubarlo dei soldi che aveva in tasca, circa 200 euro, incassati con il giro di consegne che stava effettuando. La polizia ha rintracciato e denunciato i due rapinatori: un 17enne e un 20enne, entrambi ternani. Il rider ha riportato ferite che sono state giudicate guaribili in sette giorni. Le indagini sono ancora in corso.

