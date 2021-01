Passignano, maltempo: smottamento vicino alla ferrovia, chiusa una strada. La linea non è interessata

24 gennaio 2021 a

Maltempo in Umbria e problemi, nella serata di domenica 24 gennaio, a Passignano sul Trasimeno dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Sono stati allertati per uno smottamento collinare a ridosso della ferrovia.

Il fronte dello smottamento presenta un fronte di circa quindici metri con partenza dalla sommità della collina e la linea ferroviaria non è interessata perché nel tratto in questione c’è una galleria già ispezionata dai tecnici: non si sono registrati problemi in tal senso. Discorso diverso - sono i vigili del fuoco a farlo sapere - per la strada sottostante, ora chiusa al traffico in attesa dei sopralluoghi previsti per lunedì mattina utili per una migliore valutazione del movimento franoso.

