Oroscopo del Corriere di lunedì 25 gennaio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Qui di seguito le previsioni delle stelle per i tre segni dello zodiaco d'acqua.

CANCRO

Le stelle sembrano essere in ottima posizione. Approfittatene per osare nuovi investimenti ma raccogliete le energie prima di lanciarvi.

SCORPIONE

Vi sentite inondati di richieste di aiuto da parenti e amici. Se all'inizio non vi pesava, ora state inziando ad accusare psicologicamente il colpo.

PESCI

La forma fisica è in fase di ascesa e le energie non vi mancano. Avete le carte in regola per organizzare qualcosa di bello che renda eccitante la giornata.

Oroscopo del Corriere di lunedì 25 gennaio 2021: Gemelli, Bilancia e Acquario

