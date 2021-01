24 gennaio 2021 a

Oroscopo del Corriere di lunedì 25 gennaio 2021: Gemelli, Bilancia e Acquario. Le previsioni delle stelle per i tre segni dello zodiaco d'aria per questa giornata: eccole qui di seguito. Vediamo che cosa dicono gli astri.

GEMELLI

Presi dalla routine non riuscite a prendervi cura dell’alimentazione. Le trasgressioni oggi potrebbero farsi sentire. Prestate attenzione.

BILANCIA

Oggi a causa dei pianeti avversi non riuscirete a esprimere i vostri sentimenti come desiderereste. Sarà difficile comunicare con il partner.

ACQUARIO

Le vostre sicurezze non possono vacillare per via di un imprevisto. Cercate però di non disperarvi oltremodo: non potevate fare nulla per impedirlo.

