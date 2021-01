Covid in Umbria, altri otto morti e 247 nuovi contagi in 24 ore. Stazionari i ricoveri: il bollettino di domenica 24 gennaio

24 gennaio 2021 a

Otto morti, 247 nuovi positivi a fronte di 3.422 tamponi effettuati nel giro di 24 ore sono i numeri del bollettino del 24 gennaio di Regione e Protezione civile. Restano stazionari gli ospedalizzati (338) mentre sale di uno (47) il numero dei ricoveri nelle terapie intensive. I guariti diventano, complessivamente, 28217 mentre gli attualmente positivi raggiungono quota 5.112, 83 in più rispetto al giorno precedente. Le persone attualmente in isolamento sono 6.712, 52 in più nell'ultimo giorno. Intanto ci si prepara al rientro in classe degli studenti delle scuole superiori dell'Umbria di lunedì 25 gennaio con controlli diffusi contro gli assembramenti.

