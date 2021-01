"C'è un uomo nel fiume Tevere". Scattano le ricerche dei vigili del fuoco a Baschi

24 gennaio 2021 a

I vigili del fuoco di Orvieto, sostenuti da una squadra fluviale che è arrivata da Terni, sono intervenuti, durante la mattinata di domenica 24 gennaio, sul fiume Tevere all'altezza della stazione di Baschi per la ricerca di un uomo che alcuni passanti avrebbero visto gettarsi in acqua dal ponte. Sul posto anche la polizia e i carabinieri insieme alla protezione civile e alla squadra forre del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria. Al momento le ricerche, ostacolate dalla pioggia e dalla piena del fiume, non hanno dato alcun esito. I vigili del fuoco si sono calati nel fiume Tevere con dei gommoni. Sempre nel corso della mattinata le squadre dei vigili del fuoco hanno eseguito numerosi interventi in tutta la provincia di Terni a causa del maltempo.

