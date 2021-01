Terni, anziano parroco ricoverato in ospedale. I fedeli si ritrovano in preghiera sui social

24 gennaio 2021 a

A Terni è stato ricoverato in ospedale don Sandro Sciaboletta, lo storico parroco della chiesa di Santa Maria Regina. Sabato 23 gennaio i fedeli si sono ritrovati on line per un momento comune di preghiera. Tante le parole di stima e di affetto nei confronti del sacerdote, da anni un punto di riferimento per il suo quartiere e non soltanto. E' stato uno dei primi parroci a introdurre la cosiddetta messa beat, con l’accompagnamento della chitarra e di altri strumenti musicali. Un modo per avvicinare alla fede soprattutto i più giovani. Poco meno di due anni fa don Sandro ha festeggiato i 50 anni di sacerdozio.

