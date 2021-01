Perugia, un positivo alla conferenza stampa in prefettura: disposti tamponi per tutti i presenti

23 gennaio 2021 a

Tamponi a tappeto per tutti i presenti alla conferenza stampa indetta dalla Prefettura di Perugia martedì per presentare il NUE, numero unico per l'emergenza, 112. La misura è stata adottata dal Servizio Igiene e prevenzione della Usl Umbria 1 dopo che è emersa la positivitià al Coronavirus di uno dei presenti all'incontro. In tutto poco meno di 30 persone. Alla conferenza erano presenti i prefetti di Perugia e di Terni, la presidente della Regione, Il comandante della Legione Umbria dei carabinieri e i due comandanti provinciali di Perugia, i questori di Perugia e Terni e l'assessore regionale alla protezione civile, solo per citarne alcuni. Presenti anche comandanti della guardia di finanza, il direttore del 118 unico regionale, un assessore comunale di Perugia, il comandante della municipale del capoluogo, dirigenti dei vigili de fuoco, giornalisti e fotografi. La conferenza, convocata in presenza a differenza di come ormai da tempo normalmente avviene con i collegamenti da remoto, si è tenuta nella sala grande e le sedie erano tutte distanziate. Tutti i presenti indossavano la mascherina. Nella maggior parte dei casi, di tipo Ffp2.

