Umbria, bambino di un anno chiuso in auto a Gualdo Tadino: liberato dai vigili del fuoco

Umbria, bambino rimane chiuso all’interno dell’auto, liberato grazie all’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri del distaccamento di Gaifana nel primo pomeriggio di sabato 23 gennaio, intorno alle 14, sono intervenuti nel parcheggio di un supermercato di via Vittorio Veneto a Gualdo Tadino per liberare un bambino rimasto chiuso in auto. Una Skoda Octavia era chiusa a chiave, con le chiavi lasciate all’interno dell’abitacolo, mentre il piccolo era allacciato sul seggiolino posteriore. I pompieri hanno quindi aperto la porta anteriore sinistra della vettura liberando il piccolo che nel frattempo continuava a dormire all’interno senza accorgersi di tutto il trambusto che si era creato attorno a lui.

