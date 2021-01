Umbria, balzo dei ricoveri: undici in più nelle ultime 24 ore. Altri 332 nuovi casi e 6 decessi

Fra. Mar. 23 gennaio 2021 a

a

a

Balzo dei ricoverati venerdì per Coronavirus in Umbria. Il saldo dei degenti nelle corsie dell'Umbria parla di 338 ricoveri contro i 327 del giorno precedente. Di questi, 46, due in più del giorno prima sono in terapia intensiva. Per quanto riguarda i decessi invece, dopo i numeri alti dei giorni scorsi con 8 e 9 vittime al giorno, ieri ne sono stati registrati 6. Il che porta il totale dei decessi a 732 dall'inizio della pandemia. Per quanto concerne i nuovi positivi, ieri, a fronte di 3.746 tamponi molecolari effettuati, sono stati scoperti 332 nuovi positivi con una incidenza dell'8,8%. Al momento in Umbria ci sono dunque 5.029 positivi. I guariti sono stati 177.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.